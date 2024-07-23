ЄС заперечує звинувачення Орбана у "провоєнній" політиці

Європейський Союз не проводить "провоєнну" політику щодо України. ЄС допомагає їй захищатися від агресії Російської Федерації.

Про це заявив очільник євродипломатії Жозеп Боррель, коментуючи звинувачення угорського прем'єра Віктора Орбана.

Дипломат відкинув звинувачення Орбана та наголосив, що агресором є Росія. Натомість Україна захищається і Європа підтримує її в цьому.

"Росія є агресором, який порушує Статут ООН, а Україна - жертвою, здійснюючи своє фундаментальне право на самооборону. Це просто правда. Політика Європейського Союзу не є провоєнною. Ми категорично це відкидаємо", - наголосив Боррель.

З його слів, всі країни-члени блоку негативно налаштовані проти "миротворчої місії" Орбана.

"Єдиний, хто підтримує війну, – це Путін, який закликає до поділу України як попередньої умови для будь-яких переговорів і будь-якого припинення вогню <...> Тож якщо ви хочете говорити про партію війни, говоріть про Путіна, а не про Європейський Союз", - наголошує очільник євродипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше Жозеп Боррель заявляв, що ЄС готує потужну відповідь на "мирні візити" Віктора Орбана до РФ і КНР. Політик назвав дії Будапешта та зокрема угорського прем'єра "неприйнятними".

Читайте також:

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир