ЄС запровадив майже всі можливі санкції проти Росії, тепер треба посилити допомогу Україні - Боррель

ЄС майже вичерпав свої варіанти каральних заходів проти Росії, тож блоку надалі необхідно зосередитися на фінансовій та військовій підтримці України.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС запровадив майже усі можливі санкції проти Росії, тож тепер необхідно переключити на фінансову та військову підтримку України.

Про це він сказав в інтерв’ю Euractiv.

"З точки зору санкцій (проти РФ - ред.) залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку", — сказав Боррель.

Він додав, що було б дивно, якби через рік після початку повномасштабного вторгнення залишалися ще варіанти санкцій. ЄС вів цей обмежувальний процес поетапно. Так, за останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти Москви, які мають на меті ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання і запчастин для зброї.

Тепер ЄС пропонує скоріше забезпечення України боєприпасами та підтримку промисловості. Зокрема, Боррель пропонує використати додатковий 1 мільярд євро для збільшення виробництва боєприпасів у Європі.

Крім того, блок почав шукати шляхи обходу та відстеження заморожених активів Росії, а також способи використання цих активів для фінансування відновлення України.

"Відповідь завжди одна - продовжувати підтримувати Україну. Україні потрібно багато грошей лише для того, щоб підтримувати техніку в робочому стані, держава в стані війни має багато фінансових потреб - це вимагатиме багато зусиль з нашого боку - тому санкції і військова підтримка - це ще не все", - сказав Боррель.

Він додав, що рішення про бойові дії "має ухвалювати Україна", але відповідальність Європи "полягає в тому, щоб підтримати її, зокрема, надаючи зброю і боєприпаси".

Представник ЄС сказав, що Європа має фінансові можливості, які повинні бути перетворені у військовий потенціал і доставлені на фронт разом з належною підготовкою українських солдатів.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, Рада ЄС запровадила проти країни-агресорки Росії десятий санкційний пакет. Український президент Володимир Зеленський назвав його "потужним та точно не останнім".

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