ЄС запровадив санкції проти Пєскова, Скабєєвої, голови "Роснефти" та інших росіян

ЄС запровадив санкції проти Пєскова, Скабєєвої, голови "Роснефти" та інших росіян

Всього до санкційного списку Євросоюзу внесено більш як 26 нових осіб.

Євросоюз 28 лютого запровадив санкції проти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російських пропагандистів, членів уряду, бізнесменів і представників ЗМІ.

Про це повідомляється на сайті ЄС.

Санкції запроваджені через агресію Росії проти України, яка загрожує її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності.

До нового списку санкцій від ЄС потрапили:

Дмитро Пєсков – прессекретар президента Росії Володимира Путіна;

Ігор Сєчін ­– головний виконавчий директор нафтогазової компанії "НК "Роснефть" і голова ради директорів компанії "Роснефть";

Микола Токарєв ­– російський бізнесмен, голова правління і президент компанії "Транснефть";

Петро Авен ­– голова ради директорів консорціуму "Альфа-банк";

Захар Прилєпін ­– письменник і публіцист, від 2014 року підтримує так звані "ЛДНР";

Алішер Усманов – російський олігарх;

Михайло Фрідман – олігарх і співвласник консорціуму "Альфа-Банк";

Ольга Скабєєва ­– ведуча програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1";

Сергій Ролдугін ­– віолончеліст, диригент і підприємець;

Аркадій Мамонтов ­– керівник авторської програми під своїм іменем на телеканалі "Росія-1";

Тигран Кеосаян – актор і телеведучий, чоловік головної редакторки RT Маргарити Симоньян;

Антон Красовський – директор мовлення RT російською мовою.

До списку санкцій потрапила ще низка інших імен.