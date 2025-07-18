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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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ЄС затвердив жорсткі санкції проти Росії: реакція Зеленського

Євросоюз продовжує посилювати тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У пʼятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу схвалили новий, 18-й пакет санкцій проти РФ. Президент України Володимир Зеленський відреагував на санкційні обмеження.

Про це йдеться у телеграм.

«Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав… Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах», — зазначив президент.

«18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск», — додав Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив черговий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії, який експерти називають одним із найжорсткіших за весь час повномасштабної війни.

Під нові обмеження потрапили понад сотня суден так званого «тіньового флоту», що задіяні в обході нафтового ембарго. Також передбачено зниження цінової стелі на російську нафту та нові санкції проти іноземних банків і компаній, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ

17 липня словацький премʼєр Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає 18-й пакет санкцій Брюсселю.

Politico 14 липня писало, що опір новому пакету санкцій чинила і Мальта. Країна виступала проти зниження стелі ціни на російську нафту. Мальта має великий танкерний флот, а її економіка сильно залежить від транспортування нафти.

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