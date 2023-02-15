ЄС запроваджує "найжорсткіший в історії" пакет санкцій проти РФ: деталі

У середу, 15 лютого, Єврокомісія оголосила запровадження "найжорсткішого пакету санкцій проти РФ", які коли-небудь запроваджував Європейський Союз.

Про відповідне рішення повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

До нового пакету обмежень для РФ увійдуть, зокрема, експортні заборони на €11 млрд. Йдеться про товари, які РФ не зможе замінити поставками з інших країн. Крім того, буде обмежено експорт товарів подвійного призначення та технологічних товарів.

Європейські обмеження торкнуться й Ірану, який так чи інакше допомагає РФ у її війні проти України. Так, ЄС запровадить обмеження проти 7 структур Ірану, пов'язаних з РФ.

Російська пропагандистська машина також отримає санкції. Крім того, будуть запроваджені заходи щодо запобігання обходу санкцій проти РФ.

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