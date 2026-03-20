ЄС застерегли від втягування у війну з Іраном: “це легко почати, але майже неможливо завершити”

Кая Каллас

Європейський Союз ризикує опинитися у затяжному та небезпечному конфлікті на Близькому Сході, якщо підтримає військову кампанію проти Ірану.

Про це під час закритого саміту в Брюсселі попередила глава європейської дипломатії Кая Каллас, - пише Politico

За її словами, війни часто починаються легко, але вихід із них виявляється значно складнішим. Вона закликала лідерів ЄС не втягуватися у тривалий конфлікт, який може перерости у «токсичну» і безстрокову війну.

Попри це, Європа не відмовляється від захисту своїх інтересів у регіоні. Водночас у ЄС немає єдиного бажання розширювати військову присутність — зокрема, йдеться про можливе розширення морської місії в Червоному морі до Ормузької протоки.

Ситуація ускладнюється тиском з боку США. Президент Дональд Трамп закликає союзників допомогти забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, яку Іран фактично заблокував.

На тлі ескалації конфлікту вже спостерігається стрімке зростання цін на нафту та газ, адже порушення судноплавства зачіпає інтереси ключових енергетичних експортерів світу.

Також ми писали, що ціни на газ у Європі стрибнули на 35% після ударів Ірану по Катару.

Нагадаємо, американо-ізраїльські удари по Ірану розпочалися 28 лютого.

Раніше президент США заявив, що війна проти Ірану «триватиме стільки, скільки буде необхідно».