ЄС застерігає від "брудної угоди" Трампа з Путіним: Кая Каллас обіцяє Україні підтримку

Європа продовжить підтримувати Україну, якщо Київ відмовиться від мирної угоди, яку Трамп та Путін намагаються укласти у всіх за спиною.

Київ та його європейські союзники в четвер, 13 лютого, вимагали включити їх у будь-які мирні переговори після того, як президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що Україна не зможе ані повернути окуповані території, ані стати членом НАТО.

Про це пише Reuters.

Одностороння ініціатива Трампа щодо Путіна, що супроводжувалася очевидними поступками за головними вимогами України, викликала тривогу як в Києві, так і серед європейських союзників по НАТО, які висловили побоювання, що Білий дім може укласти угоду без їхньої участі.

"Будь-яка угода без нас зазнає невдачі, тому що для її реалізації потрібні також Європа та Україна. Будь-яке швидке розв'язання проблеми – це брудна угода", – заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Напередодні адміністрація Трампа вперше відкрито заявила, що для Києва нереалістично розраховувати на повернення до кордонів 2014 року чи приєднання до альянсу НАТО в рамках будь-якої угоди, і що жодні американські війська не приєднаються до жодних сил безпеки в Україні, які можуть бути створені для забезпечення припинення вогню.

Раніше українські офіційні особи визнавали, що у короткостроковій перспективі повноправне членство в НАТО може виявитися недосяжним, а гіпотетична мирна угода може залишити частину окупованих територій у руках Росії. Проте Київ та його європейські союзники ясно дали зрозуміти, що вони стривожені тим, що Трамп розпочав переговори з явних поступок Москві, не погодивши попередньо загальну позицію.

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Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Каллас заявила, що поступатися російським вимогам ще до початку переговорів було б "поганою тактикою". Вона заявила, що Європа і надалі підтримуватиме Україну, якщо вона не погодиться на "мир", про який Москва та Вашингтон домовляться за її спиною.

Каллас підкреслила, що відмова від членства України в НАТО в обмін на якісь "гарантії безпеки" не можна вважати мирним врегулюванням, адже це є капітуляцією перед Кремлем.

"Чому ми віддаємо Росії все, що вона хоче? Вони кажуть, що це не буде членство в НАТО, але це будуть інші гарантії безпеки. Тоді питання мають бути поставлені всіма — що це за гарантії безпеки насправді? І, знаєте, бути в НАТО, де ми маємо ці структури, — це насправді найкраща гарантія безпеки. Ми не повинні знімати це з порядку денного, перш ніж розпочнуться переговори. Це гра на руку Росії. Це саме те, чого вона хоче. Чому ми даруємо їй це ще до початку переговорів? Політика умиротворення ніколи не працювала", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не говорив з Трампом про вступ до НАТО. Натомість він сказав Трампу, що без гарантій безпеки мир з Росією просто неможливий.

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