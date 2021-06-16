ЄС затвердив санкції проти посіпак режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair

Хто саме опинився у санкційному списку, наразі невідомо.

Посли країн Посли Євросоюзу затвердили рішення про введення санкції проти 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Посли ЄС щойно затвердили заборону на отримання віз та заморожування активів для 78 осіб та 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі та примусову посадку літака Ryanair 23 травня", - написав Джозвяк. Очікується, що рішення ЄС набуде чинності 21 червня.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Зазначимо, за даними агентства Bloomberg, під обмеження потраплять прокурори та судді, причетні до масових засуджень протестувальників, а також лояльні до режиму урядовці, депутати, правоохоронці і компанії, що підтримують Лукашенка. Цим людям заборонять в'їзд на територію ЄС, а компаніям заблокують активи.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка через посадку літака із Протасевичем

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