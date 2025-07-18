ЄС затвердив нові санкції проти Росії: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Країни Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти агресорки Росії. Кремль нахабно називає їх “незаконними”.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

“Новий пакет санкцій ЄС буде проаналізовано, щоб мінімізувати його наслідки”, - висловився він.

Реклама

Зі слів Пєскова, Російська Федерація нібито “набула імунітету та адаптувалися до життя в умовах обмежень”. Окрім того, представник Кремля, нахабно висловився, мовляв, “кожний новий пакет санкцій додає складнощів його авторам”.

18-й пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 18 липня, було затверджено 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того як Словаччина зняла своє вето. Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас він є “одним з найжорсткіших” на цей момент.

Зокрема, погоджений послами ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії передбачає: заборону на будь-які транзакції щодо нафтопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”; ціновий ліміт на російську нафту; санкції проти 22 російських та іноземних компаній, які напряму підтримують військово-промисловий комплекс РФ, заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції тощо.

Українська влада відреагувала на нові санкційні обмеження. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це рішення Євросоюзу, “для якого ми всі разом активно працювали”.

Реклама

“Це потрібне рішення, і потрібне саме зараз як реагування на те, що Росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах”, - наголосив президент.

Дата публікації 12:00, 18.07.25 Кількість переглядів 30 Новини ТСН 12:00 18 липня. Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії