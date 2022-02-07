ЄС заявив про намір зміцнити енергобезпеку України разом зі США

Йдеться про збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про намір Європейського Союзу та США зміцнити енергетичну безпеку України.
Відповідну заяву дипломат озвучив напередодні своєї поїздки до Вашингтона для участі в засіданні Енергетичної ради ЄС-США.
"У той час, як ми прагнемо вирішувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС та підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те саме для України", - підкреслив Боррель.
За його словами, з погляду енергетичної безпеки Україна сьогодні вже краще підготовлена до будь-якого конфлікту.
Водночас, вказав головний дипломат ЄС, "як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС".
"Зустріч дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік", - продовжив він.
Боррель додав, що ЄС та США також працюватимуть над збільшенням реверсних потоків в межах європейської газотранспортної інфраструктури. "Але, рештою, надійна, доступна та безпечна енергія буде з безвуглецевих енергосистем", - висловив надію дипломат.
Ось чому, вказав Боррель, енергоефективність, відновлювані джерела енергії та водень займають важливе місце у порядку денному ЄС і США.
"Енергетична рада дасть поштовх створенню "Трансатлантичного альянсу зелених технологій" у галузі інновацій та швидкого масштабного розгортання ключових екологічно чистих енергетичних технологій у всьому світі, зокрема теплових насосів, удосконалених лічильників, довготривалого зберігання енергії", - резюмував верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
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