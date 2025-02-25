ЄС зробив Україні власну пропозицію щодо ресурсів – і вона відрізняється від американської

Україна володіє 21 із 30 критично важливих ресурсів, які необхідні Європі, і Брюссель готовий до взаємовигідного співробітництва.

Європейський Союз висунув Україні власну пропозицію щодо співпраці у сфері видобутку критично важливих матеріалів. Це сталося саме в той момент, коли президент США Дональд Трамп заявив про близьке підписання угоди з Києвом, яка надасть Вашингтону доступ до українських природних ресурсів.

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне під час візиту до Києва представив новий варіант партнерства між Україною та ЄС у сфері видобутку корисних копалин. Він наголосив, що Україна володіє 21 із 30 критично важливих ресурсів, які необхідні Європі, і Брюссель готовий до взаємовигідного співробітництва.

"Європа ніколи не наполягатиме на умовах, які будуть невигідні для України", – заявив Сежурне, наголошуючи на принципах рівноправного партнерства.

На тлі цієї ініціативи Трамп продовжує вимагати від Києва поступок у сфері природних ресурсів, зокрема, компенсацію у 500 мільярдів доларів за військову та фінансову допомогу США. Президент України Володимир Зеленський вже відмовився підписувати два варіанти американської угоди, які, за даними The New York Times, передбачали передачу прав на корисні копалини, прибутки від нафти, газу та портової інфраструктури.

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"Я не підпишу документ, який стане фінансовим тягарем для десяти поколінь українців", – заявив Зеленський під час нещодавньої пресконференції.

Попри це, Трамп наполягає на тому, що остаточне рішення щодо угоди вже близьке і включатиме, зокрема, доступ до рідкісноземельних металів.

Україна має значні поклади стратегічно важливих ресурсів, зокрема літію, титану, урану, нафти та газу, які є ключовими для світових технологічних гігантів. Однак значна частина цих багатств розташована на тимчасово окупованих територіях, що ускладнює їхнє використання.

Таким чином, Київ опинився перед вибором між двома варіантами співпраці – американською угодою з потенційними фінансовими зобов’язаннями та європейською пропозицією, яка декларує взаємовигідні умови.

Нагадаємо, економічна угода між США та Україною про рідкісноземельні метали містить проєкти на окупованих територіях.