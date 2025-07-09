ЄСПЛ визнав, що Росія є загрозою не лише для України, а й для Європи: деталі рішення

ЄСПЛ / © УНІАН

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Велика палата Європейського суду з прав людини ухвалила рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», задовольнивши переважну більшість вимог, поданих українським урядом.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«Це рішення ЄСПЛ має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ», — зазначили у відомстві.

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Суд визнав масові та системні порушення прав людини, вчинені Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України від 2014 року і під час повномасштабної агресії.

Крім того, ЄСПЛ встановив, що Росія веде цілеспрямовану кампанію зі знищення України як незалежного суб’єкта міжнародного права. В документі наголошується: дії РФ становлять глобальну загрозу та підривають саму концепцію правового співіснування держав.

«Росія демонструє ворожість до інших держав-членів Ради Європи. Суд вказав на несумісність нинішнього режиму рф із цілями, цінностями та засадничими принципами Ради Європи», — йдеться в повідомленні.

Мін’юст України наголосив, що це рішення стало результатом десятирічної роботи, під час якої було зібрано великий масив доказів. У міністерстві назвали ухвалу ЄСПЛ важливою міжнародною перемогою та ще одним кроком до «забезпечення всеосяжної відповідальності РФ».

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Справа «Україна та Нідерланди проти Росії» в ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини почав розгляд справи «Україна та Нідерланди проти Росії» в січні 2022 року. Вона об’єднала три міждержавні скарги України, що стосуються:

масових порушень прав людини на окупованих територіях Донеччини та Луганщини;

примусового вивезення дітей-сиріт з цих регіонів;

збиття малайзійського пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014 року.

Метою України було юридичне підтвердження факту окупації частини східних областей і системності порушень з боку РФ.

У січні 2023 року ЄСПЛ визнав справу прийнятною до розгляду по суті. Президент Володимир Зеленський тоді назвав це рішення важливим кроком до міжнародної відповідальності Росії.

Рейс MH17 було збито 17 липня 2014 року над окупованою частиною Донбасу. Загинули всі 298 осіб на борту.

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У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав винними в катастрофі трьох осіб: росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка. Встановлено, що лайнер був уражений ракетою ЗРК «Бук», який доставили з території РФ. Москва відмовилася видати засуджених.

У лютому 2023 року міжнародні слідчі заявили про наявність переконливих ознак того, що саме президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про передавання установки «Бук».