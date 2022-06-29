ЄСПЛ взяв до розгляду позов України проти Росії: в чому його суть

ЄСПЛ взяв до розгляду позов України проти Росії: в чому його суть

Європейський суд з прав людини отримав 23 червня та взяв до розгляду позов України проти Росії.

Очільник ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

Про це йдеться у пресрелізі ЄСПЛ 28 червня.

Цій справі передували чотири інші подання України та близько 8500 індивідуальних скарг.

Так, Україна звинувачує Росію в порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

У позові Україна навела приклади масових та серйозних порушень прав людини, скоєних Росією під час воєнних дій. Україна звинувачує війська РФ та інші підконтрольній їй збройні формування у вбивстві, пораненні, затриманні або зникненні безвісти тисяч цивільних, а також руйнації сотні тисяч об'єктів власності. Серед звинувачень міститься й те, що мільйони людей змушені були залишити свої оселі в Україні.

Нагадаємо, що на початку червня російський парламент підтримав рішення про вихід країни з ЄСПЛ.

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