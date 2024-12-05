Євген Карась закликав СБУ «затягнути Железняка за язик на поліграф» через блокування атомної енергетики

Громадський активіст, командир окремого 413 батальйону безпілотних систем Євген Карась закликав правоохоронців допитати народного депутата Ярослава Железняка на поліграфі через його намагання блокувати розвиток атомної енергетики, яка належить державі.

Про це військовий написав в своєму Телеграм-каналі.

«Я би радив СБУ, ДБР та НАБУ затягнути пана Железняка за язик у підвал на поліграф і пояснити популярно, що «атомка» і енергетика в час війни це не те питання, де можна «заробляти» блокуванням процесу. Бог створив гранти, вам що мало? Відчепіться від атомної енергетики», - відреагував Євген Карась на заяви депутата.

Дії Железняка та його колег з блокування розвитку атомної енергетики Карась назвав посяганням на національну безпеку країни.

«Якщо вони застопорять розвиток нашої атомної енергетики, то це будуть проблеми всієї країни. Державі треба ухвалити закон. Фінансування знайти (можливе залучення міжнародних інвестицій) на закупівлю обладнання. Дотиснути будь-якими методами контракт з Болгарією. Закінчити проект і отримати ліцензію будівництва і пройти комплексу державну експертизу», - наголосив Євген Карась.