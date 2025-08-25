Євген Хмара очолив Центр спеціальних операцій "А" СБУ: що про нього відомо

Євген Хмара / © СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Євгена Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №657/2025 глави держави.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в підрозділі СБУ, відповідальному за проведення спеціальних операцій та реалізацію стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави. Призначення набуває чинності з моменту підписання указу.

Одночасно указом №656/2025 Хмару звільнено з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у цьому випадку йдеться про перепризначення генерал-майора Євгена Хмари на посаду глави Центру спеціальних операцій «А» на ту саму посаду, яку він обіймав раніше. Перепризначення відбулося через офіційне перейменування підрозділу, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України».

ЦСО «А» СБУ — це підрозділ Служби, який безпосередньо бере участь у бойових діях на фронті та проводить спецоперації в глибокому тилу ворога.

Що відомо про Євгена Хмару

Відомо, що в березні 2019 року Хмару було нагороджено орденом Данила Галицького п’ятим президентом України Петром Порошенком. Нагороду було присуджено за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, вияв мужності, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов’язків у День Служби безпеки України.

Центр спеціальних операцій «А» СБУ виконує широкий спектр завдань — від контртерористичних операцій до спеціальних місій, спрямованих на захист національної безпеки.

