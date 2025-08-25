Євгеній Хмара очолив Центр спеціальних операцій "А" СБУ: що про нього відомо

Євгеній Хмара / © СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №657/2025 глави держави.

Документ офіційно затверджує Хмару на керівній посаді в підрозділі СБУ, відповідальному за проведення спеціальних операцій і реалізацію стратегічних заходів із забезпечення безпеки держави. Призначення набирає чинності від моменту підписання указу.

Одночасно указом №656/2025 Хмару звільнено з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, в даному випадку йдеться про перепризначення генерал-майора Євгенія Хмари на посаду очільника Центру спеціальних операцій «А» на ту ж посаду, яку він займав раніше. Перепризначення відбулося через офіційне перейменування підрозділу, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України».

ЦСО «А» СБУ – це підрозділ Служби, який бере безпосередню участь у бойових діях на фронті та проводить спецоперації у глибокому тилу ворога.