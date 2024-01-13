Арешт у палаці президента Польщі: Євродепутати Орбана заявили про "правове безладдя"

Депутати Європейського парламенту від партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" написали Єврокомісії відозву з критикою через мовчання на тлі "розтоптування верховенства права" в Польщі урядом Дональда Туска.

Текст листа поширило угорське інформагентство MTI

Євродепутати "Фідес" заявляють, що нібито відсутність реакції Єврокомісії на останні події у Польщі свідчить про "кричущі подвійні стандарти".

"Ми всі можемо легко уявити, що б сталось і які дії негайно вжила б Вера Юрова, комісарка ЄС із питань цінностей і прозорості, якби така ситуація сталася в Будапешті за уряду Віктора Орбана", - йдеться у зверненні.

Також члени партії наголошують,

У "Фідес" також вважають, через те, що Єврокомісія в останні роки неодноразово критикувала Угорщину щодо верховенства права та свободи преси, то вона повинна "однаково оцінювати" їх для всіх держав-членів, "незалежно від їхніх урядів і політичних позицій".

Нагадаємо, днями близько 300 людей протестували перед президентським палацом після затримання на його території засуджених колишніх керівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Восіка. Вони торік у грудні були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

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