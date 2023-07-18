Євродепутати просять суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Білоруського диктатора Лукашенка звинувачують у причетності до війни в Україні.

У Європарламенті закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Так, депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, зокрема через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

У звіті міститься заклик до інституцій ЄС та держав-членів вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Олександра Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.

Крім того, у звіті йдеться про те, що нещодавнє прибуття "вагнерівців" до Білорусі створює "нові потенційні безпекові ризики для України", а також "для сусідів Білорусі в ЄС та для Євросоюзу в цілому".

У тексті євродепутати засуджують безперервні репресії та систематичні порушення прав людини, які режим диктатора Олександра Лукашенка здійснює проти власного народу.

Автори доповіді також закликають звільнити всіх несправедливо ув'язнених, адже в РБ за ґратами перебуває близько 1500 політичних в'язнів, зокрема адвокатів, профспілкових діячів, журналістів і правозахисників.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

Натомість у Росії заявили, що порушили кримінальну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду, які видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, і оголосили їх у розшук.

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