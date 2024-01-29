Євродепутатка з Латвії близько 20 років співпрацювала з ФСБ – розслідування (фото)

Депутатка Європейського парламенту від Латвії та представниця "Російського союзу Латвії" Тетяна Жданок щонайменше від 2004 року співпрацювала з російськими спецслужбами, звітувала про свою діяльність перед кураторами з ФСБ та просила у них кошти.

Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider, яке базується на листуванні електронною поштою Жданок.

Журналісти зламали електронні листи Тетяни Жданок від жовтня 2005 року. З них випливає, що вона листувався зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ по Санкт-Петербургу Дмитром Гладеєм, який формально працював у маловідомих організаціях зі спостереження за виборами.

Тетяна Жданок у переписці з Гладеєм, до прикладу, звітувала про конференції в Нарві та Таллінні, які спонсорували фракція "Зелених" Європарламенту та Європейський вільний альянс. Останню організацію, членом якої була Жданок, служба внутрішньої безпеки Естонії прямо називала прикриттям ФСБ.

Дмитро Гладей / Фото: The Insider

В одному з листів Жданок спочатку перепрошувала, що не змогла надіслати "обіцяну інформацію" зі Страсбурга, а потім розповіла про те, які завдання були вирішені.

Жданок доволі часто зустрічалася з Гладеєм у Європі та Москві. У листах вона також просила виділити гроші – наприклад, близько $6 тисяч на створення документального фільму та закупівлю георгіївських стрічок й іншої атрибутики до Дня перемоги 2010 року.

У розмові з журналістами Жданок підтвердила, що знає Гладея вже кілька десятиліть, познайомившись із ним "на початку 70-х на турбазі на Північному Кавказі, де вони вчилися кататися на лижах".

Однак вона заперечує, що знала про те, що він російський шпигун: "Я можу засвідчити, що з тих, з ким я сиділа за одним столом, тільки про Володимира Путіна і Сергія Наришкіна я точно знала, що вони співробітники ФСБ Росії".

Після 2013 року, судячи з листування, у Жданок з'явився новий куратор, на ім'я Сергій Красін.

Як пише The Insider, його справжня особа – офіцер ФСБ із Санкт-Петербурга Сергій Бельтюков.

Сергій Бельтюков / Фото: The Insider

Тетяна Жданок також запустила в Латвії радіопередачу під назвою "Година російської школи", в якій попереджала росіян, які живуть у країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправкою дітей з російських сімей до мовних шкіл Латвії.

Хто така Тетяна Жданок

Депутатка Європейського парламенту від Латвії Тетяна Жданок Фото/Facebook: Tatjana Ždanoka

Тетяна Жданок народилася 1950 року в Ризі. Вона закінчила Латвійський державний університет і вступила до КПРС. Наприкінці 1980-х років вона активно виборювала збереження Латвії у складі СРСР. Після відновлення незалежності Латвії вона продовжила політичну діяльність, спираючись на підтримку етнічних росіян у країні.

Жданок є співголовою партії "Російський союз Латвії". Від 2004 року – депутатка Європарламенту. Жданок 2022 року проголосувала проти резолюції Європарламенту, яка засуджує російське вторгнення до України.

Після цього Європейський вільний альянс припинив членство "Російського союзу Латвії" у партії.

Нагадаємо, експосол України у США Валерій Чалий наголосив, що Захід недооцінює імовірність удару Росії по одній з країн НАТО. Зокрема, він наголосив, що в Естонії є купа російської агентури.

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