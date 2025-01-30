Єврокомісар О'флаерті: Підтримка прав ромів по всій Європі є найвищим пріоритетом в галузі прав людини

Про це сказав Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'флаерті.

«Коли ми зосереджуємось на захисті прав ромського народу, то розуміємо, що перш за все нам потрібно позбутися «антициганізму», ми повинні побороти нерівності між представниками ромів та іншими представниками суспільства. Ми також повинні знайти шляхи до належної оцінки культурного різноманіття ромських громад. Підтримка прав ромів по всій Європі є найвищим пріоритетом в галузі прав людини», - сказав він під час Національного форуму з реалізації ромської стратегії «Цінуючи різноманіття» в четвер у Києві.

За його словами, також необхідно зробити об’єктивну оцінку зусиль щодо підтримки прав ромів.

«Об’єднавшись, ми можемо зробити набагато більше, аніж поодинці. Я готовий до більшої участі в проектах з такої підтримки. Також необхідно відзначити успішну роботу організацій, які ведуть діяльність у цьому напрямку, зокрема у питанні забезпечення прав ромських жінок. Я переконаний, що жінки – це вектор змін для ромських громад. Необхідно більше працювати для того, щоб жінки-роми стали лідерами, які зможуть забезпечити різні важливі зміни», - підсумував єврокомісар.