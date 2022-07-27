Єврокомісарка розповіла, як торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати частину втрачених у війні активів

Європейський Союз буде поряд з Україною так довго, як це буде необхідним, і розвиватиме з нею взаємовигідну торгівлю вже зараз.
Про це у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, - пише Укрінформ.
«Європейський Союз буде стояти поряд з Україною так довго, як це буде необхідним. Це означає, що ми не будемо чогось чекати. Комерційна торгівля з ЄС допоможе Україні компенсувати певну частину втрачених активів, це шлях уперед. Ми не чекаємо, поки складуться певні технічні обставини. Кілька місяців тому ми встановили необхідне обладнання і розпочали торгівлю з Україною. Завдяки цьому ми можемо компенсувати частину генерації електроенергії, яка здійснюється коштом того ж російського газу», - сказала Кадрі Сімсон.
Євросоюз не має наміру обмежувати співпрацю з Україною лише питаннями природного газу або електроенергії. Вже невдовзі буде укладений меморандум про співробітництво в галузі відновлюваних, або «зелених» газів. Це саме той ринок, що буде розвиватися в Європі, він надає чудові нові можливості для України бути успішним торговельним партнером ЄС на наступні роки.
«Ця війна змінила енергетичне майбутнє і для ЄС, і для України. Ми, обидві сторони, хочемо позбутися залежності від російського газу так швидко, як це можливо», - резюмувала єврокомісарка.
Також Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля від 1 серпня, а російську нафту – від 31 грудня 2022 року, що знаменуватиме серйозну зміну джерел енергопостачання країни.
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