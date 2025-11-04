Вступ до ЄС: Єврокомісія опублікувала аналіз, Зеленський відреагував

Україна на шляху до ЄС показала найкращий результат

Європейська комісія опублікувала свій щорічний звіт про розширення за 2025 рік, де дала позитивну оцінку прогресу реформ в Україні. Документ підтверджує, що держава, попри повномасштабну війну, демонструє помітний ріст і залишається серед лідерів на шляху до ЄС. Водночас звіт містить «суттєве занепокоєння» щодо забезпечення стабільної антикорупційної системи.

Про це йдеться у пакеті розширення Єврокомісії.

Прогрес та зауваження ЄК

Звіт Єврокомісії охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року. У ньому підкреслюється, що Україна демонструє неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху, попри ескалацію агресивної війни Росії та значне збільшення кількості повітряних атак на цивільні об’єкти. Загалом, у кожному розділі звіту ЄС виявив наявність прогресу з боку України за минулий рік.

Попри загалом позитивну оцінку, звіт містить низку зауважень щодо забезпечення стабільної та незалежної антикорупційної системи. У «фундаментальних» розділах про правосуддя та антикорупційну політику Україна отримала оцінку «певний прогрес». Єврокомісія зафіксувала лише «обмежений прогрес» у сфері боротьби з корупцією та наголосила на необхідності «подальшого і стабільного прогресу».

Реакція України

В Україні позитивно відреагували на висновки Єврокомісії. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це найвищі оцінки європейців за останні три роки на шляху євроінтеграції.

«Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше — жодного разу ми не отримали негативної оцінки “відкат назад”», — написала Юлія Свириденко.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що прогрес України досягається завдяки зусиллям мільйонів громадян та воїнів, і держава готова відкрити наступні кластери переговорів. Він також сказав, чого очікує від Європи.

«Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи, де Україна є невіддільною частиною», — заявив Володимир Зеленський.

ЄС схвалив п’ятий платіж Україні

Як повідомляє Рада ЄС, одночасно з публікацією звіту, було схвалено п’ятий регулярний платіж на підтримку України в рамках Механізму підтримки України (Ukraine Facility).

Україна має отримати понад 1,8 мільярда євро фінансування. Ця сума відображає успішне виконання Україною дев’яти необхідних кроків для п’ятого траншу. Кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності та підтримку безперервної роботи державного управління.

Нагадаємо, Володимир Зеленський рішуче заявив, що Україна прийме лише «повноцінне членство» у Євросоюзі та відкинув ідеї проміжних чи обмежених статусів. Президент наголосив, що наша країна «не може бути напівактивним або напівчленом».