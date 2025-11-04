Єврокомісія озвучила нові вимоги до України через майбутній вступ до ЄС

ЄС / © unsplash.com

Україна продовжує демонструвати «виняткову рішучість» на шляху до членства в Європейському Союзі, попри повномасштабну війну з Росією. Про це йдеться у проєкті щорічного звіту Європейської комісії, зміст якого опинився у розпорядженні агентства Reuters.

У документі підкреслюється, що Київ має «відновити темпи реформ» у сферах правосуддя, антикорупційної політики та дотримання прав людини. Єврокомісія зауважує, що Україна досягла значного прогресу за останні роки, проте «низка викликів у сфері верховенства права та боротьби з організованою злочинністю залишається невирішеною».

Також зазначається, що процес розширення ЄС уповільнюють політичні суперечки між державами-членами, зокрема позиція Угорщини, яка блокує подальші етапи переговорів.

Єврокомісія рекомендує Києву прискорити ухвалення та імплементацію ключових реформ, щоб зберегти реалістичний графік вступу до кінця десятиліття. Водночас Брюссель пропонує посилити механізми контролю, аби майбутні члени ЄС не допустили відкату у сфері прав людини та демократії.

Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. У червні того ж року країна отримала статус кандидата на членство.

Нагадаємо, колишній очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба назвав дві головні перешкоди на шляху України до Європейського Союзу, які не пов’язані з реформами, а стосуються балансу сил в Європі та українського аграрного сектору.