Політика
256
Єврокомісія погодила новий 19-й пакет санкцій проти Росії

Остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Софія Бригадир
Єврокомісія

Єврокомісія / © Reuters

Європейська комісія схвалила новий, вже 19-й, пакет санкцій проти Росії. Однак, лише після голосування держав-членів ЄС рішення буде вважатися остаточним.

Про це повідомила кореспондентка LIGA.net у Брюсселі, посилаючись на заяву прессекретарки Єврокомісії Паули Піньо.

За словами Піньо, найближчим часом із офіційною заявою виступлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Очікується, що їхня спільна заява пролунає після 15:00–16:00 за київським часом.

Санкційний пакет ще має пройти процедуру затвердження у Раді Європейського Союзу. Лише після голосування держав-членів ЄС рішення буде вважатися остаточним.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працює над новим, уже 19-м, пакетом санкцій проти Росії.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що європейські уряди тиснуть на Дональда Трампа, щоб той запровадив посилені санкції проти Росії. У відповідь він вчергове змінив сценарій, закликавши їх припинити закупівлі російської нафти та запровадити тарифи проти Індії та Китаю.

