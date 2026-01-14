Єврокомісія презентувала план допомоги Україні на 90 мільярдів євро: що відомо

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Єврокомісія офіційно представила масштабний проєкт фінансової допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, левова частка цих коштів буде спрямована на зміцнення обороноздатності країни. Згідно з оприлюдненим планом, фінансування розділять: одна третина для загального бюджету, а дві третини — для військових постачань.

Реклама

Під час пресконференції в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн підкреслила стратегічне значення цього кроку.

«Ми робимо справді наступний крок у нашій підтримці побудови сильнішої та стабільнішої України», — заявила вона.

Президентка Єврокомісії окремо уточнила умови використання «військового» траншу. За її словами, 60 мільярдів євро мають бути використані переважно для закупівлі обладнання та зброї у виробників із країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Нагадаємо, напередодні зустрічі лідерів США та України очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про незмінну підтримку України з боку Європейського Союзу та озвучила ключові пріоритети на 2026 рік.

Реклама

Раніше повідомлялося, що вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в останньому проєкті мирного плану, теоретично можливий.