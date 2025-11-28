ТСН у соціальних мережах

Політика
906
2 хв

Євросоюз прокоментував обшуки у керівника ОП Єрмака

Європейська комісія обережно відреагувала на обшуки в помешканні очільника ОП.

Олена Капнік
Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак.

Європейський Союз буде "дуже уважно стежити" за ситуацією в Україні, яка пов’язана з обшуками НАБУ в керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, повідомляє The Guardian.

Видання зазначає, що Європейська комісія обережно відреагувала на повідомлення з Києва щодо обшуків в українського високопосадовця. Зі слів Піньо, дії НАБУ і САП "свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу".

Своєю чергою, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що розслідування "точно показало, що антикорупційні органи дійсно існують і їм дозволено функціонувати". Він нагадав, що боротьба з корупцією "є ключовою" для можливості України вступити до ЄС.

"Ми надалі будемо дуже уважно стежити за ситуацією", — додав він.

У коментарі "РБК.Україна" Мерсьє наголосив, що позиція Європи добре відома. Так, каже він, будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні.

Як повідомлялося, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прокоментував обшуки в Андрія Єрмака. За словами польського політика, стратегія Варшави щодо підтримки України залишається незмінною. Однак він наголосив на "необхідності прозорості антикорупційної політики в Україні".

Нагадаємо, зранку 28 листопада стало відомо, що квартиру Андрія Єрмака в урядовому районі обшукують співробітники НАБУ і САП. У бюро наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Сам Єрмак зробив заяву після повідомлень у медіа про дії антикорупційних органів, у якій наголосив, що сприятиме слідчим діям.

