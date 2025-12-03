Єврокомісія запропонувала спосіб передати Україні російські активи без ризику для Бельгії — ЗМІ

Єврокомісія / © Associated Press

Єврокомісія представила державам-членам ЄС оновлену схему використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України, повідомляє Euractiv. За цим планом Київ може отримати великий кредит, забезпечений активами центробанку РФ, не вдаючись до прямої конфіскації, що раніше викликало спротив Брюсселя.

Про це пише Politico.

Бельгія, на території якої через Euroclear зберігається значна частина російських резервів, наполягала на тому, що у разі скасування санкцій країна може зіткнутися з величезними юридичними ризиками та потенційними позовами з боку Росії. Саме це блокувало попередні пропозиції ЄС.

Новий механізм передбачає використання статті 122 Договору про ЄС — інструменту, який дозволяє ухвалювати рішення в умовах кризи за принципом солідарності. Це дозволяє зменшити вимогу одностайності та прибрати відповідальність окремої держави-зберігача активів за можливі майбутні судові претензії.

За схемою ЄК, гроші Україні будуть надані у вигляді позики, забезпеченої пришвидшеним доступом до доходів від російських активів, а не їх вилученням. Це має гарантувати правову безпеку Бельгії та інших країн, які зберігають резерви РФ.

Європейські дипломати зазначають, що нова пропозиція може стати проривом у переговорах і відкрити шлях до масштабної фінансової підтримки України у 2026–2027 роках. Утім, остаточне рішення мають ухвалити держави-члени ЄС.

Зазначимо, що останній 2025 року саміт лідерів країн-членів ЄС відбудеться 19 грудня в Брюсселі. Його вже називають «переламним» для України.

Нагадаємо, план із замороженими активами Росії знову забуксував. Зокрема, Бельгія вимагає гарантій, а Словаччина не хоче, щоб гроші йшли на підтримку української армії.