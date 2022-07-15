Єврокомісія дійшла згоди щодо сьомого пакету санкцій проти Росії: що в ньому буде

Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії, який містить ембарго на експорт золота, а також посилення контролю ЄС щодо експорту подвійного використання та передових технологій.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також запропонувала продовжити всі чинні антиросійські санкції до кінця січня 2023 року.

Про це йдеться на офіційному сайті ЄС.

"Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші жорсткі санкції ЄС проти Кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - написала ф он дер Ляєн у своєму Твітері.

Зазначається, що новий пакет санкцій проти країни-терориста запровадить нову заборону на імпорт російського золота, одночасно посилюючи контроль ЄС над експортом подвійного використання та передових технологій. Таким чином, це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7. Це також збільшийть вимоги до звітності, аби посилити заморожування активів ЄС.

Крім того, у новому пакеті обмежень зазначається, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією. Так само в тексті уточнюється точний обсяг деяких фінансово-економічних санкцій.

ЄС також збирається продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року.

Тепер пакет буде обговорюватися державами-членами в Єврораді щодо його ухвалення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що новий пакет санкцій проти країни-агресорки може містити не лише заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни. ЄС збирається розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до РФ, а також запровадити нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із ширшим оточенням Путіна.

Читайте також: