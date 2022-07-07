Єврокомісія офіційно запросила Україну приєднатися до "митного безвізу"

В ЄС ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Європейська комісія в четвер ухвалила рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", — йдеться в повідомленні.

Заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов зазначив, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оціночної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.

За словами Вітяніса Алішаускаса, міжнародного експерта з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), очікується, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що Європейський парламент 7 липня проголосував за підтримку пропозиції Європейської комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.