Єврокомісія оголосили заходи через "мирні вояжі" Орбана: Угорщина обурилася

Будапешт не вітає заходи, що ухвалили в Європі через дії їхнього прем'єра.

Угорщина звинуватила Європейську комісію у вибірковому ставленні до країн-членів. Причиною для цього стало скасування візиту колегії комісарів до Угорщини

Про це заявили угорські політики.

Міністр у справах Європи уряду Угорщини Янош Бока заявив, що що Європейський Союз - це міжнародна організація, яка складається з держав-членів, а Єврокомісія є інституцією Євросоюзу. За його словами, Будапешт "залишається відданим щирій співпраці з державами-членами та установами ЄС".

"Єврокомісія не може вибірково обирати інституції та держави-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Невже всі рішення Єврокомісії зараз ґрунтуються на політичних міркуваннях?", - наголосив він..

Своєю чергою, депутатка Європарламенту та віцепрезидентка партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" Кінга Галь назвала такий крок "частиною передвиборчої кампанії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб переобратися на другий термін".

"Ми звикли до того, що вона використовує інститути ЄС, особливо проти Угорщини, для політичного шантажу й тиску. Це неприйнятно та суперечить самій суті європейської співпраці", - заявила угорська політикиня.

Наслідки "мирних візитів" Орбана

Після свого турне Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезидент США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

Аналітики ISWS наголошують, що представники ЄС будуть продовжувати вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції Орбана щодо війни. За даними видання Politico, троє невідомих дипломатів ЄС заявили, що верховний комісар ЄС Жозеп Боррель проведе "офіційне засідання ради із закордонних справ одночасно з самітом із закордонних справ Угорщини в Будапешті наприкінці серпня 2024 року.

Зауважимо, що Financial Times з посиланням на власні джерела писало, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.

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