Єврокомісія підтримала рішення розпочати перевірку українського законодавства – Шмигаль

Єврокомісія 17 січня підтримала рішення розпочати перевірку українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки. Комісія розпочне скринінг відповідності українського законодавства законодавству Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, минулого року, аби підготуватися до цього процесу, Україна провела перевірку близько 28 тисяч актів права ЄС. Було визначено ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.

"Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі. Вдячний Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за постійну координацію та підтримку України на шляху до вступу в ЄС", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, у ЄС впевнені, що найближчими тижнями нададуть Україні 50 млрд євро – що буде з вето Орбана.

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