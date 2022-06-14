Єврокомісія ще не затвердила остаточний висновок щодо статусу кандидата для України

Європейська комісія наразі ще не сформувала остаточний висновок щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
Відповідну думку Єврокомісії буде висловлено на засіданні колегії 17 червня.
Про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Rai News.
"Висновок Європейської комісії щодо кандидатури України в ЄС ще не завершено. Вчора була тільки дискусійна зустріч між членами комісії, а думка буде висловлена на засіданні колегії, яке відбудеться в п'ятницю", – сказав Мамер.
Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на членство в ЄС.
Таку ж заяву зробив журналіст Рікард Йозвяк.
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