Єврокомісія ще не затвердила остаточний висновок щодо статусу кандидата для України

Єврокомісія ще не затвердила остаточний висновок щодо статусу кандидата для України

Європейська комісія наразі ще не сформувала остаточний висновок щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Відповідну думку Єврокомісії буде висловлено на засіданні колегії 17 червня.

Про це заявив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Rai News.

"Висновок Європейської комісії щодо кандидатури України в ЄС ще не завершено. Вчора була тільки дискусійна зустріч між членами комісії, а думка буде висловлена на засіданні колегії, яке відбудеться в п'ятницю", – сказав Мамер.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Таку ж заяву зробив журналіст Рікард Йозвяк.

Читайте також:

ЄС має прислухатися до потреб України - Стефанчук зустрівся із бельгійськими політиками