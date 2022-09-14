Єврокомісія ймовірно рекомендуватиме скоротити фінансування Угорщини - ЗМІ

Європейська комісія планує оприлюднити своє офіційне рішення в неділю, 18 вересня. Потім уряди ЄС ухвалять остаточне рішення протягом трьох місяців, і для того, щоб пропозиція виконавчої влади набула чинності, буде потрібна кваліфікована більшість держав-членів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на високопосадовців ЄС.

Угорщина стала першою країною, яка стала об’єктом розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Єврокомісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства права за час перебування Віктора Орбана при владі.

Уряд Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні на результати розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року. Нещодавно він запропонував створити антикорупційне агентство та внести зміни до ряду законів, у тому числі щодо державних закупівель, щоб розвіяти занепокоєння виконавчої влади ЄС.

За словами одного з чиновників, комісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час виконати свої обіцянки приборкати корупцію. Угорщина матиме один місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС, але цей термін може бути продовжено максимум до трьох місяців.

Нагадаємо, Угорщина може вийти з Євросоюзу - таку "теоретично ймовірну" ситуацію припустив Мікулаш Бек, міністр уряду Чехії з європейських питань. Саме ця країна зараз головує в ЄС.

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