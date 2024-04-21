Єврокомісія закликала США надати всю можливу підтримку Україні для боротьби з РФ

У ЄС вітають рішення про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала позитивне рішення Палати представників США ухвалити допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.

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Про це вона написала у мережі Х.

Вона зазначила, що Україна заслуговує на всю можливу підтримку у питанні боротьби з російськими агресорами.

"Я вітаю позитивне голосування переважною більшістю голосів у Палаті представників США. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сенаті заявили, що голосування за законопроєкт про допомогу Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі.

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