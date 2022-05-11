"Єврокомісії потрібен час": в Офісі президента пояснили, чому поки невідомий термін вступу України до ЄС

Процедура приєднання України до Європейського Союзу передбачає певні етапи, а тому назвати конкретну кінцеву дату - складно.
Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Наразі Єврокомісія розглядає українські відповіді.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії - їм потрібен час", - сказав Жовква.
За його словами, українська сторона ставить терміни до кінця травня і просить Єврокомісію "працювати швидко", як це робить Україна.
"Далі - статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться - не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", - зазначив він.
Заступник керівника ОПУ зауважив, що зараз жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки - підтримують прагнення нашої держави.
"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", - підсумував Жовква.
Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС.
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