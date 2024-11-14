Європа благає Байдена максимально допомогти Україні до приходу Трампа — Bloomberg

Європейські лідери звертаються до адміністрації Байдена з останнім закликом посилити американську підтримку України до завершення президентського терміну 20 січня.

Дональд Трамп, який обійме посаду президента США 20 січня, заявив, що прагнутиме швидкої угоди між Києвом і Москвою, викликавши занепокоєння в Європі, що така угода буде невигідною для України та, можливо, закріпить здобутки, отримані Росією після її вторгнення 2022 року. Тому Європа просить Байдена поспішити і зробити все можливе для України.

Про це пише Bloomberg.

Європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, накласти додаткові санкції на ключові російські потоки доходів і націлити на можливість Москви придбати заборонені технології, що використовуються у зброї, повідомляють джерела, обізнані з цим питанням. За словами людей, багато європейських запитів мали неформальний характер.

Держсекретар Ентоні Блінкен здійснив терміновий візит до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО і ЄС у посиленні підтримки України. Він пообіцяв швидко використати кожен долар із пакету в 61 мільярд доларів, схваленого Конгресом.

США вже працюють над новими санкціями проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка надіслала війська на допомогу Москві. Їх планують ухвалити до кінця листопада.

"Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для того, щоб Україна зайняла сильну позицію", - зазначив Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин, додавши, що угода Трампа "може спробувати заморозити конфлікт на лінії, де Росія зараз окупувала 20% території України".

Європейські лідери наполягають на дозволі Україні використовувати західну зброю, включно з британськими Storm Shadow та французькими SCALP, для ударів по військових об'єктах у Росії. На їхню думку, це значно покращить здатність України захищатися від атак на критичну інфраструктуру. Однак Байден і Шольц виступають проти через ризик ескалації.

"Коли ми спілкуємося з американськими партнерами, я сподіваюся, що ми продовжимо підтримку українців, зокрема щодо ударів вглиб територій за допомогою законної оборони", - заявив міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Своєю чергою, Путін уже застеріг США та НАТО від дозволу Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю.

ЄС готується до можливого підривного президентства Трампа і прагне прискорити переговори з Британією щодо нового оборонного пакту. Хоча ЄС є найбільшим донором України (118 мільярдів євро з початку війни), Київ залежить від США у питаннях F-16 та ракет ATACMS.

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб підтримати Україну до приходу нової команди", - сказав начальник відділу закупівель армії США Дуглас Буш.

Слід зазначити, що хоча США зобов'язалися використати всі наявні кошти для України до інавгурації Трампа, поставка деяких видів зброї може розтягнутися на період після закінчення каденції Байдена.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО, що адміністрація Байдена посилить підтримку України за кілька місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і намагатиметься зміцнити Альянс за цей час.

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