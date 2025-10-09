США та Євросоюз / © Getty Images

На тлі частих порушень повітряного простору НАТО російськими дронами та літаками, європейські лідери дедалі більше схиляються до думки, що Європа перебуває у стані «сірої зони» війни. Експерти попереджають, що Кремль активно тестує межі Альянсу, водночас реакція США та президента Дональда Трампа залишається непередбачуваною.

Про це йдеться у статті CNN.

У Європі більше немає миру

«Ми не у стані війни, але й немає миру» — застереження канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого місяця не мало тієї трагічної поетичності, що й слова Сера Едварда Грея перед Першою світовою — «лампи гаснуть по всій Європі». Проте це стало маркером нової епохи, що настала на тлі дедалі частіших порушень повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками й літаками, а також загроз із моря та кіберпростору.

Протягом майже 80 років Європа жила в ілюзії стабільного миру. Сьогодні ця впевненість зникла. У хід увійшло поняття «сіра зона» — проміжний стан, коли немає ані повномасштабної війни, ані справжнього миру.

Мерц не самотній у своїх побоюваннях. Колишній генсек НАТО Джордж Робертсон висловив занепокоєння через серію кібератак і попередив, що цивільна інфраструктура не готова до серйозних потрясінь.

«Чи можемо ми уявити, що це все просто збіг обставин, що саботаж відбувається по всій Європі? Нам треба звертати увагу на атаки в межах сірої зони. Коли лампи згаснуть, буде надто пізно. Чи є у вас в кожній кімнаті в будинку ліхтарики з живими батареями? Чи маєте ви свічки?» — висловився Робертсон.

Поява невідомих дронів, які змушують закривати аеропорти в Європі та піднімати літаки НАТО, оголила вразливість континенту після десятиліть стратегічної сплячки. Виникло питання — чи здатні європейські уряди, ослаблені внутрішніми кризами й популізмом, знайти політичну волю для масштабного переозброєння.

Гарантії безпеки від США — невизначені

Надзвичайної невизначеності набули й гарантії безпеки США щодо союзників по НАТО. Попри загрозливі сигнали, американський інформаційний простір залишається зайнятим внутрішніми темами — замахами, заворушеннями, бюджетними кризами — і майже не реагує на зростання напруги в Європі.

Поки Росія утримується від прямих дій проти США, у Європі триває нервозність.

«Кожна суверенна країна має право боронитися від порушників. Ви б не допустили кубинських МіГів над Флоридою», — заявив польський міністр закордонних справ Радек Сікорський.

Після того як кілька російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі, інцидент став одним із найсерйозніших для Альянсу. Тим часом серія схожих випадків відбулася у Копенгагені, Осло, Мюнхені, а літаки НАТО перехопили російські винищувачі над Естонією.

Не менше занепокоєння викликає й «тіньовий флот» Росії — старі танкери, якими Москва обходить санкції, здійснюючи підводні диверсії проти комунікаційних ліній.

Москва ж відповідає насмішками. «Я більше так не буду», — іронічно заявив президент Росії Володимир Путін, заперечуючи, що володіє дронами, здатними долетіти до Західної Європи.

Кремль «підварює європейську жабу»

Якщо припустити, що ці інциденти — частина російської війни у «сірій зоні», то її мета — тестування меж терпіння НАТО.

«Схоже дуже на те, що це роблять росіяни. І у них є багато причин, щоб це робити. Ви тестуєте межу готовності країн НАТО одне перед одним… Це як варіння жаби: вона не стрибне з каструлі, бо вода кипить поступово — вона не розуміє, що її варять», — зазначила президентка Red Six Solutions Кірстен Фонтенроуз.

Експерти вважають, що Москва перевіряє рівень готовності та єдності Заходу.

«Зараз Росія перевіряє, наскільки Європа насправді захищена. Чи справді європейці переходять до твердої сили і оборони? Чи розвивають вони реальні можливості для стримування Росії? І наскільки США готові підтримати Європу?» — каже Крістін Берзіна з German Marshall Fund.

Європа реагує: Британія і Франція підняли винищувачі, Польща ініціювала консультації за Статтею 4 НАТО, а лідери говорять про створення «дронової стіни». Країни Альянсу погодилися підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП.

Трамп і ризик для стабільності

Хоча більшість інцидентів поки не призвели до жертв, питання в тому, чи варто НАТО ігнорувати провокації. Надмірна стриманість може лише заохотити Росію. Тим часом реакція США залишається непередбачуваною.

«Ну ось!» — написав Трамп у соцмережах після новин про дрони над Польщею. Його коментар прозвучав як зауваження стороннього спостерігача, а не лідера західного світу. Пізніше президент США заявив, що «держави НАТО мають право збивати російські літаки», але його непослідовність лише посилює сумніви союзників.

Трампова непередбачуваність, змішані сигнали щодо Путіна й розчарування тим, що Кремль не підтримав його «мирний план для України», лише підживлюють невпевненість.

Європа має прокинутись

Поки європейські лідери закликають до «переозброєння» та більшої самостійності, внутрішні кризи у Франції, Британії та Німеччині гальмують реальні кроки. Як зауважує Берзіна: «Кінетичний інцидент або раптове загострення з участю Росії може виявитися єдиним, що змусить Європу прокинутись».

«Оборона — це не просто справа збройних сил країни… Кожен має брати участь. Кожен має знати, що робити в надзвичайній ситуації», — попередив Робертсон.

«Проблема не лише військова, і відповідь не лише військова. Відповідь залежить від стійкості всього суспільства», — додав Ніколас Дунґен із Cogito Praxis.

Європа стоїть на межі — і, можливо, саме дії Кремля змушують її зрозуміти: час пробудження настав.

До слова, за даними ISW, Росія активізувала інформаційно-психологічну фазу («Фаза 0») підготовки до можливого конфлікту з НАТО. Мета — створення передумов для війни більшого масштабу. Свідченням цього є систематичні диверсії (глушіння GPS, підпали) та різке зростання фейкових повідомлень від Служби зовнішньої розвідки РФ.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вторгнення російських дронів до повітряного простору країн ЄС є «гібридною війною» та цілеспрямованою кампанією «сірої зони» проти Європи. Вона наголосила, що серія інцидентів не може бути випадковою, і закликала ЄС припинити сумніватися в агресії Росії.