Європа боїться, що Україна переможе Росію на полі бою: Арестович пояснив гальмування політичних процесів

Гальмування політичних процесів на Заході щодо України пов'язане не лише з роботою російських емісарів. Але й з тим – якщо Україна переможе Росію на полі бою, то стане новим центром сили в Європі і зміниться баланс сил на континенті.

А стара Європа звикла займатися торгівлею та пити смачну каву з круасанами.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Мережі 27 травня.

"Якщо Україна переможе РФ на полі бою, стане новим центром сили в Європі. А в союзі з Польщею, країнами Балтії, за підтримки Великої Британії – це змінює баланс сил на континенті. З огляду на ослаблення РФ, м'яко кажучи. Це нова сторінка історії, перегортати яку можуть історичні особи, ставати якими охочих мало. Відставляти каву з круасанами, виходити з теплого кафе в бурю та займатися новою історією – це складне рішення", – йдеться у повідомленні радника голови ОП.

Арестович також додав до свого повідомлення відеозапис, на якому заявив, що Німеччина та Франція вкрай бояться союзу Польщі та України, як появи ще одного центру сили в Європі.

"Якщо враховувати євробюрократію, євроатлантичну спільноту, Францію та Німеччину – як континентальна політика, і ось можливий слов’янський союз так званий ще й з прибалтами. Вони дуже цього бояться. Воно їм не треба. І питання, а чи треба їм, щоб Україна так аж зовсім вже перемогла і набралася сили? Це велике питання. Та й що робити зі світом, в якому перемогла Україна? До нього ніхто не готовий", – розповів радник голови президентського офісу.

Він також відзначив психологічну втому Європи від війни, яка перейшла в затяжну фазу.

"Треба: перше – зупинитися, друге – заспокоїтися, третє – заново переоцінити обстановку, четверте – зрозуміти, що ми хочемо і вжити заходів. Тобто це навіть не на державному, не на міжнародному, а на історичному рівні – якою ми бачимо нову Європу. Вони абсолютно не готові до відповідей на такі запитання. Вони можуть – давайте якось замирятися і бізнес as usual", – сказав Арестович про європейців.

"Те, що можливий "Мінськ-3" стане просто основою для нового російського наступу, ми це прекрасно розуміємо і на це ніколи не підемо. А для них – це, ну, ще перепочинок, а там якісь рішення знайдемо", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 27 травня голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що окупація територій не повинна стати на заваді вступу держави до Євросоюзу.

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