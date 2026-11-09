Європа буде на переговорах щодо завершення війни в Україні: стало відомо, хто саме вирушить до Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі / © ТСН.ua

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У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів 10–11 листопада відбудуться тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України. Окрім делегацій України, США та Росії, у зустрічі також візьмуть участь представники Європейського Союзу, НАТО та Німеччини.

Про це повідомляють «Укрінформ» та «Суспільне».

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Хто представлятиме Європейський Союз на переговорах в Абу-Дабі

Представники Європейського Союзу будуть присутні в Абу-Дабі протягом двох днів. Як повідомив «Суспільному» посадовець ЄС, до Абу-Дабі вирушить спільна делегація від Європейської комісії та Європейської ради.

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«На даному етапі не можу сказати більше щодо їхнього формату», — зазначив співрозмовник «Суспільного».

Присутність Євросоюзу на переговорах підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, ЄС буде в Абу-Дабі разом із партнерами.

Як повідомляє Politico, Єврокомісію представлятиме керівник апарату фон дер Ляєн Бйорн Зайберт, а Європейську раду — радниця її президента Антоніу Кошти Анна-Марія Бура. До них також мають приєднатися радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

За даними видання, європейські представники не братимуть безпосередньої участі у тристоронніх переговорах України, США та Росії. Остаточний формат їхньої присутності ще узгоджується.

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Представники Німеччини та НАТО долучаться до переговорів щодо України

Німеччину на зустрічі в Абу-Дабі представлятиме радник федерального канцлера Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер (Günter Sautter). Про це повідомили «Укрінформу» в пресслужбі федерального уряду ФРН.

«Німеччину в Абу-Дабі представлятиме радник федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер», — заявив речник уряду.

За інформацією «Суспільного», НАТО на зустрічі представлятиме начальник штабу генерального секретаря Альянсу Джеффрі ван Леувен.

Переговори в Абу-Дабі — що відомо

Мирні переговори за участі делегацій України, США та Росії мають відбутися в Абу-Дабі 10–11 листопада. Президент Володимир Зеленський уже окреслив ключові теми майбутньої зустрічі. Серед них — припинення вогню, збереження суверенітету та територіальної цілісності України.

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До складу української делегації увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов. Очолить переговорну групу Рустем Умєров, який нині обіймає посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.

Російську делегацію, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, очолить помічник президента Росії Путіна Володимир Мединський. Він уже представляв Росію на переговорах у Женеві в лютому 2026 року.

Водночас Пєсков також заявив, що зустріч в Абу-Дабі відбудеться у двосторонньому форматі — між Україною та Росією за посередництва США. За його словами, європейські країни не братимуть безпосередньої участі в переговорах.

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