Європа буде поруч: Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо України

ЄС підтвердив свою підтримку України на переговорах та шляху до членства / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За підсумками переговорів, глава Єврокомісії запевнила у повній підтримці України з боку Європейського Союзу.

Про це вона написала у соціальній мережі Х.

«Дорогий Володимире Зеленський, Європа завжди буде поруч з Україною в прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру», — написала фон дер Ляєн.

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За її словами, під час зустрічі сторони обговорили «кроки, які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині націй».

Нагадаємо, в день похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня, який відвідали численні політичні лідери та монарші особи, в розкладі президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі з низкою партнерів України. Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.