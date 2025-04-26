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Європа буде поруч: Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо України
Ідеться про подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу, виконання критеріїв членства та підтримку реформ.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. За підсумками переговорів, глава Єврокомісії запевнила у повній підтримці України з боку Європейського Союзу.
Про це вона написала у соціальній мережі Х.
«Дорогий Володимире Зеленський, Європа завжди буде поруч з Україною в прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і міцного миру», — написала фон дер Ляєн.
За її словами, під час зустрічі сторони обговорили «кроки, які Україна робить, щоб заслужити своє місце в нашій родині націй».
Нагадаємо, в день похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня, який відвідали численні політичні лідери та монарші особи, в розкладі президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі з низкою партнерів України. Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.