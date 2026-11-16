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Європа долучиться до мирних переговорів щодо України в новому форматі: що заявила фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські країни братимуть активну участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України у форматі «E5 + ЄС».
Європа планує брати активну участь у мирному процесі між Україною та Росією у форматі «E5 + ЄС». Водночас європейські партнери мають намір забезпечити максимальну підтримку Києву та посилити тиск на Москву.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі X після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом.
«Європа братиме активну участь у цьому процесі в межах формату "E5 + ЄС". Водночас ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію», — наголосила вона.
Крім того, фон дер Ляєн і Стубб обговорили питання розширення Європейського Союзу напередодні відповідного форуму, який відбудеться 16 листопада.
Що відомо про формат E5
До складу європейської групи E5 входять п'ять держав — Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.
Формат «E5 + ЄС» передбачає участь цих країн та представників Європейського Союзу в переговорному процесі.
Водночас фон дер Ляєн не уточнила, коли саме можуть відбутися переговори в такому форматі та хто представлятиме європейську сторону.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував зустріч із Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі для узгодження екстреного зимового пакета допомоги Україні. До нього мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та допомога з відновленням мостів і переправ.
Нагадаємо, після переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, які не принесли суттєвого прориву, Європа знову зіткнулася з проблемою власної участі в мирному процесі. Попри мільярдну допомогу Києву, європейські країни досі не можуть визначитися, хто саме має представляти їхні інтереси на переговорах із Кремлем.
Однією з перешкод залишається категоричне небажання Москви бачити європейців за столом переговорів.