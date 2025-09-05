Європа домовилася про захист України, але Путін кинув виклик: аналіз Sky News

Володимир Путін. / © Associated Press

Якщо вчора після зустрічі "Коаліції охочих" Європа вважала, що зробила крок вперед у питанні гарантій безпеки для України, то сьогодні диктатор РФ Володимир Путін відвів її на два кроки назад. Адже спільної мови щодо цього питання, як і багатьох інших загалом, досі немає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента Sky News Айвора Беннета.

Напередодні у Парижі 26 країн зобов'язалися зробити свій внесок в іноземні миротворчі сили, які забезпечать майбутній захист України. Втім, агресорка Росія заперечує це. Ба більше, Путін заявив, що іноземні війська в Україні будуть "законною ціллю для знищення", зірвавши консенсус, якого було досягнуто на вчорашній зустрічі "Коаліції охочих".

"Якщо будуть ухвалені рішення, які ведуть до миру, до довгострокового миру, то я просто не бачу сенсу в присутності [західних військ] на території України, крапка", — цинічно заявив "фюрер" Путін на економічному форумі у Владивостоці.

Під час заходу на Далекому Сході господар Кремля стверджував, мовляв, не хоче говорити про війну, але просто не зміг втриматися.

Підбадьорений тижнем, протягом якого Москва поглибила свої економічні та дипломатичні зв'язки зі своїм головним партнером Китаєм, російський президент-диктатор випромінював впевненість. Ба більше, лідер РФ чітко дав зрозуміти, що компроміс — все ще не його стихія.

"У цих коментарях підкреслюється прірва, яка залишається між двома сторонами щодо майбутнього захисту України, а також відсутність прогресу в цьому питанні від часів саміту на Алясці три тижні тому", — наголосив автор статті.

Нагадаємо, вчора відбулася зустріч "Коаліції охочих" у Парижі. Медіа з посиланнями на джерела заявили, що до 30 тисяч іноземних солдатів можуть з’явитися в Україні після завершення війни. Серед держав, які готові направити свої війська — Велика Британія та Франція, країни Балтії, Нідерланди, Австралія.

Втім, Російська Федерація продовжує просто відкидати можливість розміщення будь-яких іноземних військ на території України в межах післявоєнних гарантій безпеки. В МЗС країни-агресорки наголошують, що Москва "категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

Диктатор РФ Володимир Путін сьогодні заявив, мовляв, після досягнення миру в Україні потреби у розміщенні західних військ не буде. Якщо іноземні миротворці таки з’являться в межах гарантій безпеки, то стануть "законними цілями".