Володимир Огризко / © УНІАН

Європейські партнери надають Києву допомогу переважно для виживання, а не для здобуття перемоги у війні.

Про в етері Еспресо заявив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

«Невипадково багато європейських лідерів цинічно кажуть, що допоки триває війна Росії проти України, доти Росія не нападе на Європу. Це очевидний цинізм, який свідчить про те, що вони розуміють, чим може закінчитися ця історія, якщо, не дай Боже, Україна не втримає позиції», — наголосив дипломат.

За його словами, підтримка з боку Європи спрямована передусім на те, щоб Україна не програла, однак питання про створення умов для перемоги фактично не ставиться.

«Європейці допомагають нам лише для того, щоб ми не програли, але питання не ставиться глобально: чому не допомогти так, щоб Україна виграла? Чому не сконсолідувати всі зусилля для цієї мети? Якщо мету визначено неправильно, все інше підпорядковується цій помилковій меті», — зауважив Огризко.

Він підкреслив, що нині вибір стоїть чітко: або спільна перемога над Росією і зникнення глобальної загрози, або подальше існування цієї загрози, яка знову й знову висуватиме ультиматуми як Україні, так і Європі.

Огризко також навів приклад Німеччини.

«Канцлер Німеччини говорить правильні слова, але чому не допомогти Україні зараз отримати те, що є в Німеччині, наприклад, далекобійні ракети? Для того, щоб знищити російську інфраструктуру, потрібні відповідні засоби, які є в Німеччині, але нам їх не надають», — сказав він.

Окремо дипломат порушив питання фінансової підтримки українських військових.

«Звісно, Європа допомагає нам, щоб ми могли економічно протриматися. Але чи не треба поставити питання в іншій площині? Можливо, Європа через свої фінансові інструменти могла б платити українським воїнам на фронті, і не 500 €, а 3–4 тис. € щомісяця, адже саме український воїн захищає ту саму Європу. Можливо, варто поставити питання й у такому розрізі», — зазначив він.

«А що ми чуємо у відповідь? „Ні-ні, ми не можемо фінансувати українські Збройні Сили напряму“. Добре, фінансуйте їх на криву — нема питань, але робіть так, щоб це давало ефект прямо зараз», — наголосив Огризко.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що повномасштабна війна в Україні не завершиться найближчим часом, оскільки російське керівництво досі не усвідомило хибність своїх дій та продовжує вірити у можливість перемоги.

Ми раніше інформували, що європейські країни можуть направити свої війська в Україну в межах миротворчої місії, однак це залежить від ключової умови.