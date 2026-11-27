Європа готується до зіткнення з Трампом через Україну / © Колаж ТСН.ua

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Європейські уряди дедалі охочіше йдуть на ризик погіршення відносин зі Сполученими Штатами. Серед питань, через які може загостритися протистояння з адміністрацією Дональда Трампа, — фінансування України, правила оборонних закупівель та оподаткування американських технологічних гігантів.

Про це пише POLITICO.

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Чому Європа готова сперечатися з Трампом

За інформацією видання, ще нещодавно європейські лідери намагалися уникати кроків, які могли б викликати різку реакцію Вашингтона. Однак після кількох років торговельних суперечок і розбіжностей щодо України в ЄС дедалі частіше вважають, що поступки не гарантують відсутності конфліктів зі США.

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Дипломати, експерти та європейські депутати, з якими поспілкувалося POLITICO, пов’язують зміну настроїв також із поразкою Республіканської партії на проміжних виборах у США. На їхню думку, Європа має активніше використовувати власні економічні та політичні інструменти.

«Американці платять за те, що були такими агресивними щодо нас. Якщо ми цього не зробимо, то все одно заплатимо. Саме тут змінюється ситуація», — сказав виданню один із європейських дипломатів на умовах анонімності.

Водночас позиція країн ЄС не є одностайною. Частина урядів побоюється, що конфронтація з Вашингтоном може завдати шкоди трансатлантичним відносинам і європейській економіці.

Цифровий податок може посварити Брюссель із Вашингтоном

Одним із потенційних приводів для суперечки є пропозиція запровадити загальноєвропейський цифровий податок для великих міжнародних компаній. Відповідно до проєкту бюджету ЄС на наступні сім років, він може стосуватися бізнесу з глобальним річним оборотом понад 750 млн євро, з яких щонайменше 50 млн євро припадає на європейський ринок.

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Під дію такого збору можуть потрапити американські технологічні гіганти Google, Meta та Amazon. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж підтримує цю ідею ще від 2018 року, а Європа має право запроваджувати податок, оскільки США, за його словами, не дотримуються міжнародних податкових домовленостей.

Вашингтон уже виступив проти такої ініціативи. У Державному департаменті США заявили POLITICO, що не підтримують загальноєвропейський цифровий збір, який, на думку американської сторони, дискримінуватиме компанії зі США та шкодитиме споживачам.

Проти нововведення виступають і деякі європейські уряди. Зокрема, Швеція та Ірландія не підтримують такий податок, а Люксембург і Нідерланди поки не визначилися. Водночас Німеччина, яка раніше побоювалася реакції Вашингтона, висловила готовність розглядати цю пропозицію.

Оборонні закупівлі — ще одна точка напруження

Іншим джерелом суперечок може стати принцип європейської переваги в оборонних і космічних закупівлях. Пропозиція передбачає, що компанії зі США не зможуть претендувати на контракти, які фінансуються з бюджету Євросоюзу.

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Американська влада вже розкритикувала такий підхід. У документі, поширеному у вересні, Вашингтон попередив, що заходи, які виключають американські компанії, послаблять конкурентоспроможність і безпеку ЄС.

Не всі європейські країни підтримують обмеження. Зокрема, міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря наголосив на необхідності американських технологій для європейської оборони та закликав шукати можливості співпраці.

Однак публічні заперечення проти європейської переваги в оборонних закупівлях поки залишаються радше винятком. Це відбувається на тлі побоювань щодо скорочення американської військової присутності та постачання озброєння до Європи.

Україна — головне питання розбіжностей між ЄС і Трампом

Найглибші розбіжності між Вашингтоном і європейськими столицями стосуються підтримки України. За інформацією трьох європейських чиновників, 19 листопада під час телефонної розмови з американськими представниками та президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп скаржився на мільярди доларів, які США витрачають на зброю та фінансову допомогу Києву.

У Європі ці слова не змінили планів щодо подальшої підтримки України. Єврокомісія запропонувала надати Києву додаткові 45 млрд євро 2027 року. Із цієї суми до 25 млрд євро можуть спрямувати на військову допомогу, ще до 20 млрд — на бюджетну підтримку.

Однак станом на 27 листопада остаточної домовленості щодо фінансування немає. Під час переговорів про довгостроковий бюджет ЄС лідери не змогли узгодити низку спірних питань, зокрема механізм підтримки України. Наступну зустріч для продовження переговорів запланували на 17–18 грудня.

Європейські дипломати, опитані POLITICO, визнають, що відносини зі США вже зазнали серйозних змін. Один із них зазначив, що Європа втратила значну частину американської підтримки, погодилася на невигідну торговельну угоду й продовжує відчувати тиск Вашингтона. Звідси й запитання, яке дедалі частіше звучить у європейських столицях: якщо конфлікту все одно не уникнути, то що вони втрачають, відстоюючи власну позицію?

Як Європа намагається взяти на себе відповідальність за підтримку України

Ще до нинішньої дискусії європейські партнери почали готуватися до сценарію, за якого американська допомога Києву скоротиться. У матеріалі про можливість фінансувати Україну без США йшлося про те, що Європі доведеться взяти на себе основну відповідальність за фінансову та військову підтримку України.

Паралельно загострювалася дискусія про майбутню систему безпеки континенту. Вимоги США та Росії до Європи щодо перегляду архітектури безпеки змусили європейських союзників окреслити власні «червоні лінії» — зокрема, щодо участі України в переговорах і майбутніх гарантій безпеки.

Ще одним кроком стало прагнення європейських лідерів координувати переговорну позицію та не дозволити Вашингтону й Москві вирішувати долю континенту без їхньої участі. Зокрема, у ЄС обговорюють прямий діалог із Кремлем, щоб відстоювати власні інтереси в питаннях безпеки та майбутнього України.

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