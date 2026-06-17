Європа готова допомогти Трампу з Ормузькою протокою, але є умови: до чого тут Україна

Президент США Дональд Трамп та інші світові лідери на саміті G7 / © Associated Press

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Лідери G7 висловили готовність підтримати план президента США Дональда Трампа щодо Ірану та розмінування Ормузької протоки. Проте європейські союзники очікують на чіткі гарантії надійності мирної угоди Вашингтона з Тегераном, перш ніж направити військові ресурси до регіону.

Про це йдеться у статті Politico.

На тлі запитань щодо ще не оприлюдненого меморандуму про взаєморозуміння США з Іраном, який планують підписати 19 червня, президент Франції Емманюель Макрон цього тижня заявив про готовність оперативно направити винищувачі та фрегати. Водночас він наголосив, що відповідний запит має надійти не лише від США, а й від Ірану та Оману.

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Представник Великої Британії своєю чергою повідомив, що країна «готова» перекинути свої ресурси до регіону, однак не уточнив ані умов, ані термінів можливого розгортання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також дав зрозуміти, що Берлін може долучитися до процесу, але лише за створення «необхідних умов».

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з лідерами Близького Сходу 16 червня заявила, що її країна готова й надалі брати участь у місіях із забезпечення безпеки торгівлі. Про це повідомив анонімний італійський дипломат. Водночас Мелоні підкреслила необхідність довгострокових рішень, особливо щодо Гази та Лівану, що може стати суттєвою перешкодою для угоди Трампа з Іраном.

Трамп просить ЄС допомогти розмінувати Ормузьку протоку

Американські чиновники на саміті G7 цього тижня зробили акцент на міжнародній координації для якнайшвидшого розмінування Ормузької протоки. За словами представника G7, під час вечері 15 червня Трамп «особливо наполягав на відкритті Ормузької протоки та необхідності очистити її від мін».

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«Я не думаю, що це погана ідея — мати тут один-два кораблі від кількох країн. Ви були б чудовою країною для цього», — сказав Трампа під час двосторонньої зустрічі з Макроном 15 червня.

Європа зберігає невизначеність щодо обіцянки США завершити війну з Іраном

Обережна позиція Європи, однак, підкреслює збереження невизначеності навколо обіцянки адміністрації Трампа завершити війну з Іраном. Білий дім досі не представив повних деталей меморандуму про взаєморозуміння, що ускладнює дискусії між лідерами на саміті «Групи семи».

«Європейці мають великий досвід переговорів з Іраном. Вони знають, наскільки це може бути складно. Вони знають, наскільки вправно іранці використовують будь-яку можливість. І, гадаю, вони просто не хочуть залишитися крайніми. Якщо [європейці] знайдуть спосіб взяти на себе більшу відповідальність, не стаючи при цьому винними за результат, який вони не можуть контролювати, тоді тут є можливість», — сказала аналітикиня з Близького Сходу та керівниця програми зовнішньої політики в Інституті Брукінгса Сюзанна Мелоні.

Європейські союзники зацікавлені якнайшвидше повністю відновити судноплавство в Ормузькій протоці та повернути перевезення до довоєнних обсягів, однак експерти визнають: для нормалізації роботи можуть знадобитися тижні, поки адміністрація Трампа разом із партнерами узгоджує подальші кроки.

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Один із високопосадовців американської адміністрації цього тижня зазначив, що залучення країн G7 могло б стати «дуже корисною річчю для якнайшвидшого повернення до нормального стану».

Європа може допомогти з Ормузькою протокою — до чого тут Україна

Частина європейських союзників уже висловила готовність долучитися. Франція та Британія просувають ініціативу зі створення багатонаціональної місії для захисту судноплавства та сприяння розмінуванню. Водночас британські військові водолази вже розпочали підготовку до відповідних операцій.

«Ми вже направили перші кораблі для розмінування до регіону. Ми готові», — заявив Мерц.

Союзники мають кілька мотивів для підтримки США — передусім економічний інтерес у швидкому відкритті протоки. Однак це також можливість покращити напружені відносини після критики Трампа, який заявляв, що європейські партнери недостатньо допомогли Вашингтону у військовій операції, відмовившись брати участь у забезпеченні блокади та охороні Ормузької протоки.

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«Я думаю, союзники будуть зацікавлені допомогти, якщо це буде у співпраці з Іраном… це дозволить їм показати свій внесок президенту Трампу. Це також прихований натяк на нас, бо це показує, що вони допомагають ліквідувати наслідки як відповідальна сторона. Це також важіль або аргумент, який допоможе їм повернутися за стіл переговорів щодо остаточної угоди, а можливо, і щодо переговорів по Україні«», — розповів анонімний ексчиновник адміністрації Трампа.

Цього тижня Трамп також дав зрозуміти, що домовленість з Іраном відкриває для нього більше можливостей сконцентруватися на війні в Україні, оскільки країна гостро потребує додаткових американських ракет і вперше за багато років демонструє успіхи у війні проти Росії.

Американський президент також припустив, що США можуть дозволити завершитися дії винятку із санкцій на російську нафту, термін якого спливає 17 червня, тоді як союзники G7 наполягають на посиленні тиску на Кремль.

«Незабаром ми зможемо це зробити, бо нафта зараз уже постачається. Ми зняли санкції, бо, очевидно, не хотіли перешкоджати постачанню нафти, але скоро будемо в позиції, щоб це зробити», — сказав Трамп.

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Нагадаємо, на саміті G7 Трамп висловив готовність посилити тиск на Росію для завершення війни проти України, але натомість вимагає від європейських союзників допомоги у забезпеченні безпеки та розмінуванні Ормузької протоки в межах домовленостей США з Іраном. Попри попередні побоювання щодо конфліктів, лідери G7 за допомогою дипломатичних зусиль досягли «обережного оптимізму», прагнучи утримати Трампа в межах західного альянсу перед самітом НАТО в Анкарі. Проте дипломати застерігають, що позиція президента США може швидко змінитися.

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