Європа готова послабити тиск на Путіна: джерела Sky News назвали умови

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Союзники України розглядають “можливість поступового послаблення санкцій” проти Російської Федерації, якщо вдасться домовитися про повне припинення вогню.

Про це повідомили Sky News джерела, близькі до головування в Раді ЄС.

Втім, за словами співрозмовників, план передбачає повторне застосування санкцій у разі будь-яких порушень. Разом з тим потрібні чіткі військові, економічні та політичні гарантії для України.

Реклама

Вони сподіваються, що 15-денне припинення вогню буде досягнуто негайно (санкції залишатимуться чинними протягом цього періоду часу), перш ніж зможе настати більш структурована пауза в бойових діях в Україні.

Окремо, джерела в італійському уряді повідомили Sky News, що будуть наполягати на тому, щоб президент США Дональд Трамп залучив Європу до своїх переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо України.

“Він (Трамп - Ред.) просить європейські країни інвестувати більше коштів у військові витрати, тому ми повинні брати участь у прийнятті цих рішень”, - пояснив італійський дипломат.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Путін їде на Аляску через дії президента США Дональда Трампа. З його слів, зокрема, Москву стривожило запровадження нових тарифів для Індії через купівлю російської нафти. Окрім того, Вашингтон оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні.

Реклама

Американський міністр оборони Піт Гегсет також заявив про те, що Путін погодився на зустріч з Трампом через тиск. За його словами, раніше ніхто не міг створити умови, за яких диктатор РФ зустрівся б з кимось із лідерів. Він також вважає, що диктатор ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена.