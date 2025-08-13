Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

«Коаліція охочих» — об’єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з агресоркою-Росією — тепер, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського очільника Путіна, готова допомогти контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Росією та Україною.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Sky News.

Під час засідання «коаліції» Стармер заявив, що «військовий план» вже готовий до реалізації, щойно буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

«Саміт Трампа і Путіна в п’ятницю є надзвичайно важливим», — підкреслив він.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що війна триває вже понад три роки, і зараз можливим є вирішення конфлікту.

«Ми ніколи не були так близько до життєздатного рішення, до шляху, який привів би до припинення вогню. Зараз такий шанс з’явився завдяки зусиллям президента», — сказав він.

Стармер додав, що хоча зустріч на Алясці 15 серпня не дає жодних гарантій, «коаліція охочих» готова розгорнути «сили стримування», коли виникне потреба, або запровадити санкції там, де це буде необхідно.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що США шукають місце зустрічі для переговорів президентів Зеленського, Путіна та Трампа. Зокрема, президент США пообіцяв, що після його зустрічі з очільником РФ за столом переговорів будуть український та російський президенти.

Вже йшлося про те, що переговори Трампа і Путіна заплановані на п’ятницю, 15 серпня. на об’єднаній військовій базі «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.