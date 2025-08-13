ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Європа готова розгорнути миротворчі сили в Україні — що відомо

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що зустріч на Алясці 15 серпня поки не дає жодних гарантій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Європа готова розгорнути миротворчі сили в Україні — що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

«Коаліція охочих» — об’єднання країн Європи і не лише, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з агресоркою-Росією — тепер, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського очільника Путіна, готова допомогти контролювати будь-яку майбутню мирну угоду між Росією та Україною.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Sky News.

Під час засідання «коаліції» Стармер заявив, що «військовий план» вже готовий до реалізації, щойно буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

«Саміт Трампа і Путіна в п’ятницю є надзвичайно важливим», — підкреслив він.

Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що війна триває вже понад три роки, і зараз можливим є вирішення конфлікту.

«Ми ніколи не були так близько до життєздатного рішення, до шляху, який привів би до припинення вогню. Зараз такий шанс з’явився завдяки зусиллям президента», — сказав він.

Стармер додав, що хоча зустріч на Алясці 15 серпня не дає жодних гарантій, «коаліція охочих» готова розгорнути «сили стримування», коли виникне потреба, або запровадити санкції там, де це буде необхідно.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що США шукають місце зустрічі для переговорів президентів Зеленського, Путіна та Трампа. Зокрема, президент США пообіцяв, що після його зустрічі з очільником РФ за столом переговорів будуть український та російський президенти.

Вже йшлося про те, що переговори Трампа і Путіна заплановані на п’ятницю, 15 серпня. на об’єднаній військовій базі «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie