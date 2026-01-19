Європі може знадобитися своя армія

Європейським державам необхідно бути готовими до того, що їм, можливо, доведеться створити оборонний альянс замість НАТО через позицію адміністрації США.

Про це пише видання Politico.

Президент США Дональд Трамп викликав занепокоєння серед традиційних союзників Америки в Європі своєю готовністю відновити дипломатичні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним та досягти угоди про припинення війни в Україні, можливо, без участі європейських країн і навіть Києва.

Трамп неодноразово висловлював невдоволення рівнем фінансування оборони в Європі, ставлячи під сумнів довгострокову життєздатність НАТО.

Радники з національної безпеки з 35 урядів перебувають у регулярному контакті, часто зустрічаючись онлайн і особисто, а також взаємодіючи за допомогою менш формальних текстових повідомлень. Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є великою частиною проблеми. І рівень довіри в цих колах, як правило, високий, за словами людей, знайомих з тим, як працює ця група:

«Лідери, включаючи Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції та Фрідріха Мерца з Німеччини, а також президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, Александра Стабба з Фінляндії та Мелоні з Італії, регулярно листуються один з одним — часто в одному і тому ж груповому чаті. За останній рік вони виробили добре відпрацьовану схему обміну повідомленнями щоразу, коли Трамп робить щось потенційно небезпечне», — зазначили журналісти.

Останнім часом Вашингтон неодноразово звертався до партнерів із вимогою збільшити закупівлі зброї та боєприпасів у США та розширити співпрацю в енергетичній сфері.

Команда Трампа натякала, що європейські країни можуть уникнути необхідності витрачати 5% ВВП на оборону, якщо поглиблять військову інтеграцію зі США та збільшать інвестиції в американські компанії.

Нагадаємо, єврокомісар питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має розглянути можливість створення потужних постійних збройних сил чисельністю 100 тисяч військових.

Водночас очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Євросоюз до створення власної армії та повної незалежності оборонної промисловості від «третіх сторін».