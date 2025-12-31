Європа готова відправити війська до України: WELT називає можливу чисельність контингенту

Миротворці ЄС

Країни Європи готові долучитися до коаліції спостерігачів за потенційним припиненням вогню між Росією та Україною. План щодо гарантій безпеки для України вже опрацьовано військовими експертами Великобританії та Франції спільно з Брюсселем.

Про це стало відомо WELT із дипломатичних джерел у Брюсселі.

Франція та Велика Британія, як зазначають джерела, можуть надати до 10–15 тисяч сухопутних військових протягом перших шести місяців у разі потреби. Крім того, обидві країни готові брати участь у спостереженні за припиненням вогню навіть без мандату ООН чи ЄС – достатньо запрошення від України.

Моніторинг припинення вогню з повітря та моря планується здійснювати сусідніми державами. Туреччина може забезпечувати контроль у Чорноморському регіоні.

Дипломатичні джерела додають, що Росія, ймовірно, займе жорсткішу позицію на переговорах через заявлені нальоти українських дронів на резиденцію Путіна, що Кремль кваліфікує як спробу зриву переговорів. Українська сторона заперечує будь-який напад і закликає міжнародних партнерів не реагувати на бездоказові звинувачення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про суттєві зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати вперше офіційно задекларували готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після досягнення миру, що передбачає навіть присутність американського контингенту на лініях розмежування.

Водночас канцлер ФРН Мерц заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії в разі порушення перемир’я в Україні.

Також повідомлялося, що Вільнюс готовий надати війська та військові навчальні потужності для спільних сил союзників. Литовський президент наголосив, що питання миру в Україні не може вирішуватися без України.

Крім того, направити своїх військовослужбовців для миротворчої місії в Україні може і Швейцарія, якщо Рада безпеки ООН чи ОБСЄ дадуть на це мандат.