Європа готує нові санкції проти Росії: подробиці заяви Мерца

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Країни Європи готуються до чергового раунду санкцій проти Росії — повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

За його словами, таке рішення було погоджено з союзниками по обидва боки Атлантики після переговорів президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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«Європа та Америка єдині в цьому питанні: ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми досягли цієї згоди з президентом США після його розмови з Путіним», — написав Мерц у мережі X.

Нагадаємо, в середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також ЄС схвалив запровадження санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

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